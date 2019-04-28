2019-04-28T11:42:05+03:00
Происшествия

В Рязани и области объявлено метеопредупреждение

В вечернее время спасатели советуют выходить из дома с фонариками на случай отключения света
Сергей ЮРЧЕНКО
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Весной при смене погоды в наших краях часто поднимается сильный ветер и идет дождьВесной при смене погоды в наших краях часто поднимается сильный ветер и идет дождьФото: Владимир ФРОЛОВ
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Утром 28 апреля управление МЧС по Рязанской области объявило метопредупреждение. По данным гидрометеорологов, в воскресенье до конца суток в Рязани и по Рязанской области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. Это создает опасность падения плохо закрепленных конструкций и старых деревьев.

Спасатели советуют рязанцам сегодня не стоять под рекламными щитами, крышами и навесами старых домов, линиями электропередач, деревьями. В результате обрыва электрических линий может отключаться свет, поэтому в вечернее время лучше иметь наготове электрический фонарь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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