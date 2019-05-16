Скопинские чиновники в суде ответят за упавшее на автомобиль на дерево

СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-16T08:11:29+03:00

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В Скопинский районный суд поступил иск местного жителя к администрации города Скопина и муниципальному учреждению «Благоустройство», сообщает пресс-служба райсуда.

В исковом заявлении мужчина указал, что когда он находился на рабочем месте, на его автомобиль, припаркованный у обочины дороги, упало дерево.

В результате происшествия машина получила «значительные механические повреждения».

Определением суда назначено предварительное судебное заседание.

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На автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажки, упало дерево. Повреждения были столь серьезны, что эксперт, нанятый автовладельцем, оценил восстановительный ремонт более чем в 250 тысяч рублей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU