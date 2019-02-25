Рязанец выиграл суд из-за рухнувшего на машину дерева

СЕГОДНЯ 16:35 2019-02-25T16:35:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти 400 тысяч рублей отсудил житель Рязани у областного министерства имущественных и земельных отношений. Как указано в иске, на его автомобиль рухнуло дерево.

Инцидент произошел 15 сентября 2017 года, когда рязанец оставил машину у детского сада №30 на улице Старая Дубрава. Чиновники пытались представить ситуацию так, что он сам проявил «грубую неосторожность» - припарковался под деревом при неблагоприятных погодных условиях.

Однако стихия в тот день не разбушевалась настолько, чтобы это можно было признать обстоятельством непреодолимой силы. Других весомых аргументов, почему вина может лежать на самом истце, у ответчика не нашлось.

Решение Советского районного суда вступило в законную силу. В сумму взыскания помимо возмещения ущерба вошла компенсация расходов на эвакуатор, экспертизу, услуги юриста, получение справки о погоде, оплату госпошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU