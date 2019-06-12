На Борковском карьере утонул 42-летний рязанец

СЕГОДНЯ 19:23 2019-06-12T19:23:14+03:00

Специалисты спасательной станции достали из воды тело погибшего рязанца на следующий день после трагедии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мужчину извлекли из водоема только на следующий день после происшествия

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Днем 12 июня на Борковском карьере из водоема извлекли тело 42-летнего мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.

В настоящее время по факту обнаружения трупа назначена доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства произошедшего.

На данный момент известно, что мужчина утонул днем ранее. Подробности трагедии на воде уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU