На Борковском карьере утонул 42-летний рязанец
Днем 12 июня на Борковском карьере из водоема извлекли тело 42-летнего мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.
В настоящее время по факту обнаружения трупа назначена доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства произошедшего.
На данный момент известно, что мужчина утонул днем ранее. Подробности трагедии на воде уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU