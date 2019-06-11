2019-06-11T11:07:09+03:00
Происшествия

В Рязанском районе утонул мужчина

Проводится доследственная проверка
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 10 июня, в водоеме села Затишье было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения. Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит по данному факту доследственную проверку.

По предварительным данным, у мужчины могли возникнуть проблемы со здоровьем.

Напомним, что днем ранее – в воскресенье – в реке Оке неподалеку от Орехового озера утонул 14-летний подросток. Ребенок не умел плавать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
12 июня в центре и в Московском районе Рязани перекроют движение
Опознан мужчина, чье тело обнаружили в рязанской реке 27 мая
На рязанской трассе с нарушениями торговали тульскими пряниками
Любимов попросил Совет Федерации поддержать проект еще одного рязанского моногорода
100 баллов за выпускной экзамен получили уже три рязанских школьника
В Рязанской области нашли мост в предаварийном состоянии
Улицы вокруг площади Соборной Рязани перекроют почти на двое суток
Во время «Большого выпускного» в центре Рязани запустят фейерверк
Власти Рязани отчитались о ямочном ремонте на 9 улицах
На рязанской дороге бабушка на скутере попала в ДТП
Выставку, посвященную Рязанской области, посетила Председатель СФ Валентина Матвиенко
Новый коллектор Рязани обойдется в полмиллиарда
На строительство моста у села Льгово под Рязанью требуется 10 млрд рублей