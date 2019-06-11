В Рязанском районе утонул мужчина

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-11T11:07:09+03:00

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В понедельник, 10 июня, в водоеме села Затишье было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения. Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит по данному факту доследственную проверку.

По предварительным данным, у мужчины могли возникнуть проблемы со здоровьем.

Напомним, что днем ранее – в воскресенье – в реке Оке неподалеку от Орехового озера утонул 14-летний подросток. Ребенок не умел плавать.

ИСТОЧНИК KP.RU