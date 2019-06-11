2019-06-11T14:33:04+03:00
Общество

На рязанской трассе с нарушениями торговали тульскими пряниками

Чиновники Михайловской администрации вместе с полицией провели рейды на автодороге «Дон»
Поделиться:
Пряниками торговали прямо на обочине дороги. Фото: администрация Михайловского района.Пряниками торговали прямо на обочине дороги. Фото: администрация Михайловского района.
Изменить размер текста:

Михайловские полицейские и специалисты отдела потребительского рынка районной администрации выявили нарушения правил торговли, сообщают муниципальные власти.

Установлено, что на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» ТамбовВолгоградАстрахань размещены нестационарные торговые объекты с продуктами питания.

В частности, инспекторы обнаружили на деревянных лотках тульские пряники.

В результате мероприятия должностные лица составили протоколы об административных правонарушениях.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанские предприниматели торговали котлетами и сердцем цыплят без документов

Россельхознадзор провел внеплановые проверки на территории региона (подробнее).

Рязанский предприниматель торговал куриными головами без ветеринарных документов

Россельхознадзор оштрафовал ИП на три тысячи рублей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
12 июня в центре и в Московском районе Рязани перекроют движение
Опознан мужчина, чье тело обнаружили в рязанской реке 27 мая
Любимов попросил Совет Федерации поддержать проект еще одного рязанского моногорода
100 баллов за выпускной экзамен получили уже три рязанских школьника
В Рязанской области нашли мост в предаварийном состоянии
Улицы вокруг площади Соборной Рязани перекроют почти на двое суток
Во время «Большого выпускного» в центре Рязани запустят фейерверк
В Рязанском районе утонул мужчина
Власти Рязани отчитались о ямочном ремонте на 9 улицах
На рязанской дороге бабушка на скутере попала в ДТП
Выставку, посвященную Рязанской области, посетила Председатель СФ Валентина Матвиенко
Новый коллектор Рязани обойдется в полмиллиарда
На строительство моста у села Льгово под Рязанью требуется 10 млрд рублей