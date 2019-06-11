На рязанской трассе с нарушениями торговали тульскими пряниками
Михайловские полицейские и специалисты отдела потребительского рынка районной администрации выявили нарушения правил торговли, сообщают муниципальные власти.
Установлено, что на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» Тамбов — Волгоград — Астрахань размещены нестационарные торговые объекты с продуктами питания.
В частности, инспекторы обнаружили на деревянных лотках тульские пряники.
В результате мероприятия должностные лица составили протоколы об административных правонарушениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU