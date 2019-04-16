Рязанские предприниматели торговали котлетами и сердцем цыплят без документов

СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-16T08:11:40+03:00

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Инспекторы рязанского Россельхознадзора провели внеплановую проверку сасовского предпринимателя и обнаружили нарушения требований ветеринарного законодательства, сообщает пресс-служба управления. На хранении и в продаже в торговой точке ИП находились котлеты Рубатки «Классические» в количестве 1875 кг, производства ООО «Котлетарь» (Кострома).

На указанную продукцию у предпринимателя не было ветеринарных сопроводительных документов.

По факту выявленных нарушений на ИП Россельхознадзор составил протокол об административном правонарушении и оштрафовал на 3 тысячи рублей.

Кроме того, в одной из торговых точек Шиловского района на реализации находилось сердце цыплят-бройлеров производства ООО «ПродМит» (Орловская область) количестве 2 кг. Никаких ветеринарных документов у предпринимателя не было.

Инспекторы выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU