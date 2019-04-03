2019-04-03T16:17:02+03:00
Общество

Рязанский предприниматель торговал куриными головами без ветеринарных документов

Россельхознадзор оштрафовал ИП на три тысячи рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Инспекторы рязанского Россельхознадзора провели внеплановую проверку индивидуального предпринимателя в Пителинском районе, сообщает пресс-служба управления.

На момент проверки у ИП в торговой точке хранилась и находилась в продаже мясная продукция от АО «Окская птицефабрика», а именно: 2 кг куриных шей и 3 кг куриных голов. Вся продукция была без ветеринарных сопроводительных документов.

По факту выявленных нарушений индивидуального предпринимателя оштрафовали на 3 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Летом отремонтируют участки дорог на 10 улицах Рязани
Предпринимателей из Смоленска заинтересовала продукция рязанских заключенных
Ночью в Рязанской области ожидаются заморозки
Рязанец спас кота с помощью экскаватора
Главврач поликлиники №2 подал в суд на рязанку из-за ее жалобы президенту
В центре Рязани снесут два старых дома – за счет жильцов
Врачи спасли рязанца, у которого через нос вытекала спинномозговая жидкость
Аркадий Фомин обратился в рязанское МВД с просьбой проверить детскую площадку на Новоселов
В Рязани столкнулись грузовик и машина скорой помощи
Суд продлил задержание ректору РГУ Андрею Минаеву
Пойманный пьяным рязанец поджег автомобиль, на котором ехал
В рязанском Cafeshop 108 пройдет бесплатный обед
Рязанка вывела из ипотечного фонда огромную сумму
В Советский суд Рязани поступило ходатайство об аресте ректора РГУ
В Рязанской области осудили «черного» газовика
В Рязанской области Mercedes вылетел с дороги – пострадали два человека
Отделы МРЭО на улице Солнечной в Рязани меняют график работы
В Рязанской области стартовала подписная кампания на второе полугодие
Момент ДТП с врезавшимся в дом такси и «Газелью» в центре Рязани попал на видео