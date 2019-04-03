Рязанский предприниматель торговал куриными головами без ветеринарных документов
Россельхознадзор оштрафовал ИП на три тысячи рублей
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Инспекторы рязанского Россельхознадзора провели внеплановую проверку индивидуального предпринимателя в Пителинском районе, сообщает пресс-служба управления.
На момент проверки у ИП в торговой точке хранилась и находилась в продаже мясная продукция от АО «Окская птицефабрика», а именно: 2 кг куриных шей и 3 кг куриных голов. Вся продукция была без ветеринарных сопроводительных документов.
По факту выявленных нарушений индивидуального предпринимателя оштрафовали на 3 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU