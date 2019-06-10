Предприниматели пожаловались антимонопольщикам на рязанского оператора отходов

10 Июнь 20:33 2019-06-10T20:33:07+03:00

Рязанский УФАС через пару дней рассмотрит жалобы предпринимателей к оператору ТБО. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В рязанское управление антимонопольной службы поступили жалобы индивидуальных предпринимателей на действия организатора торгов ООО «ЭКО-Пронск», сообщает пресс-служба ведомства.

В жалобах предпринимателей указывается, что во время аукциона на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов организатор торгов при формировании документации нарушил требования Правил проведения торгов. Именно по их результатам формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора.

Рассмотрение жалоб состоится 13 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU