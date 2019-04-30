За перевозку мусора в Рязанской области заплатят более 1 миллиарда рублей
Будут заключены три договора на год
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ООО «Эко-Пронск» объявило аукционы (1,2,3) на транспортировку твердых коммунальных отходов. Региональный оператор заключит договоры на год, общая максимальная стоимость которых – более 1,3 миллиарда рублей.
В приложениях к договорам обозначены адреса сбора ТКО, а также места их приема. К последним относятся четыре мусоросортировочных комплекса, шесть полигонов и «специально оборудованный объект захоронения отходов». В документации прописаны требования к исполнителю, в том числе к парку техники.
Срок оказания услуг начнется со дня утверждения единого тарифа для регионального оператора.
ИСТОЧНИК KP.RU