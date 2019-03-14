2019-03-14T09:40:19+03:00
Недвижимость

Рязанского оператора по обращению с отходами причислили к «мутным»

Общественники обратили внимание на штат компаний, их уставной капитал и прежнюю прибыль
Сергей ЛАЗУТИН
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Общероссийский народный фронт составил перечень сомнительных или, как однажды выразился президент, «мутных» операторов по обращению с отходами в регионах. В их число попало и ООО «Эко-Пронск», на днях заключившее соглашение с министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

Основными критериями для общественников стали численность работников, уставной капитал и прибыль за 2017 год, которая отражалась при участии в конкурсных процедурах и в ряде случаев просто отсутствовала. Так, некоторые операторы имеют в штате 1 человека или не имеют вовсе, а их уставной капитал составляет минимальные 10 тысяч рублей.

- Это фирмы, которые были созданы под «мусорную реформу», - подытожил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев. - Они заключили подряды, но как без опыта, нужного штата сотрудников они будут работать, общаться с людьми и вести коммуникационную кампанию, непонятно.

Развозжаев обратил внимание и на тот факт, что в случае банкротства такого рода юрлица не смогут ответить по своим обязательствам. По данным общественников, в ООО «Эко-Пронск» работают 4 человека, уставной капитал предприятия - 15 тысяч рублей.

Кстати, потребителей услуги призвали обращать внимание на платежки, так как в 36 городах России стоимость графы, куда ранее была включена плата за мусор, не изменилась и после начала работы региональных операторов (в Рязанской области это произойдет в мае).

ИСТОЧНИК KP.RU

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