2019-01-17T15:40:13+03:00
Недвижимость

«Мусорный» оператор начнет работать в Рязанской области с мая

Желающих реализовать в регионе проекты в сфере обращения с отходами, по словам губернатора, хоть отбавляй
Антон КОНОВАЛОВ
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На Гайдаровском форуме в Москве губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о работе в сфере обращения с отходами. Так, по его словам, региональный оператор (коим выбрана компания «Эко-Пронск») сможет взяться за дело с 1 мая. Он, напомним, будет отвечать за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и захоронение мусора. Именно этой организации собственники помещений будут отдельно (как за коммунальную услугу) платить за вывоз мусора по тарифу, который пока не определен.

Вместе с оператором власти будут рассматривать предложения инвесторов по строительству объектов, предусмотренных схемой по обращению с отходами. Это мусороперерабатывающий завод в Рязани, мусоросортировочные комплексы в Рязанском, Рыбновском, Скопинском, Ряжском, Сасовском, Шиловском и Касимовском районах, полигоны ТКО в Шиловском и Захаровском районах.

- Предложений очень много. Мы ознакомились с рядом проектов, которые предлагают и российские, и зарубежные компании, - цитирует Любимова ТАСС.

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