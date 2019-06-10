Рязань попросила денег у федеральных властей на строительство бассейна для РГАТУ
10 июня на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсуждались вопросы выделения в 2020 году Рязанской области федеральных денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Предполагается, что финансы пойдут на комплексное развитие сельских территорий по разработанной федеральной госпрограмме, а также на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Рязанском агротехнологическом университете имени Павла Костычева.
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ИСТОЧНИК KP.RU