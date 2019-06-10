Рязань попросила денег у федеральных властей на строительство бассейна для РГАТУ

СЕГОДНЯ 19:43 2019-06-10T19:43:30+03:00

Если деньги поступят, то у РГАТУ через пару лет появится свой бассейн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возможно, что деньги региона получит уже в следующем году

Изменить размер текста: A A

10 июня на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсуждались вопросы выделения в 2020 году Рязанской области федеральных денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предполагается, что финансы пойдут на комплексное развитие сельских территорий по разработанной федеральной госпрограмме, а также на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Рязанском агротехнологическом университете имени Павла Костычева.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В рязанском Лесопарке появился летний бассейн

Глубина искусственного водоема не превышает 1 метра, вода в нем будет нагреваться на солнце (подробнее).

ФОК с бассейном появится в рязанской Песочне в 2019-м

Его построят по образу и подобию объекта, открытого в 2016-м в Спасске (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU