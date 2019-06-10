2019-06-10T19:43:30+03:00
Общество

Рязань попросила денег у федеральных властей на строительство бассейна для РГАТУ

Возможно, что деньги региона получит уже в следующем году
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Если деньги поступят, то у РГАТУ через пару лет появится свой бассейн.Если деньги поступят, то у РГАТУ через пару лет появится свой бассейн.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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10 июня на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсуждались вопросы выделения в 2020 году Рязанской области федеральных денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предполагается, что финансы пойдут на комплексное развитие сельских территорий по разработанной федеральной госпрограмме, а также на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Рязанском агротехнологическом университете имени Павла Костычева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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