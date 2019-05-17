В рязанском Лесопарке появился летний бассейн
Глубина искусственного водоема не превышает 1 метра, вода в нем будет нагреваться на солнце
Бассейн круглой формы, его диаметр около 9 метровФото: Владимир ФРОЛОВ
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В Лесопарке Рязани между зимними горками и городком аттракционов установили летний детский бассейн. 17 мая к нему протянули шланги и попробовали залить воду: конструкцию проверяют на прочность.
Глубина от бортов до натянутого дна – не более 1 метра. Диаметр порядка 9 метров. По словам рабочих, монтировавших объект, вода будет нагреваться солнцем.
Кстати, летом – даже в будни – единовременно здесь отдыхают сотни родителей с детьми. Причем в течение дня они сменяются несколько раз. Помимо жителей окрестных кварталов, сюда приезжают семьи из Дашково-Песочни и Горрощи.
ИСТОЧНИК KP.RU