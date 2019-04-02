2019-04-02T09:56:26+03:00
Общество

ФОК с бассейном появится в рязанской Песочне в 2019-м

Его построят по образу и подобию объекта, открытого в 2016-м в Спасске
Антон КОНОВАЛОВ
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За основу взяли проект ФОКа в Спасске. Фото: vk.com/public136344614За основу взяли проект ФОКа в Спасске. Фото: vk.com/public136344614
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Объявлен аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Зубковой в Рязани. Начальную цену, с которой начнутся торги, установили на уровне 127,6 миллиона рублей. Эти деньги выделены из областного бюджета в рамках программы «Социальное развитие населенных пунктов».

Как уже сообщалось, новый объект будет возведен по образу и подобию того комплекса, который в конце 2016 года открыли в Спасске-Рязанском - с бассейном, пятью спортивными залами (тренажерным, для игровых видов спорта, единоборств, фитнесса, аэробики), конференц-залом, буфетом.

Кстати, работы в Песочне тоже должны завершиться в декабре – не позже 10-го числа. Итоги аукциона планируется подвести 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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