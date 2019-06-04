Футболисты Митин и Надеев, напавшие на рязанку, отделались условным сроком

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-04T17:08:05+03:00

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4 июня в Рязани вынесли приговор Дмитрию Митину и Артему Надееву. Молодые футболисты (на момент преступления им было 21 и 19) признаны виновными в разбойном нападении на местную предпринимательницу.

Сама потерпевшая попросила суд не приговаривать преступников к лишению свободы, так как они свою вину признали, раскаялись в содеянном, возместили материальный ущерб и моральный вред. В итоге оба отделались 3 годами 6 месяцами лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, 41-летняя женщина пострадала от спортсменов декабрьской ночью 2018 года. Ее били руками и ногами, забрали смартфон и 36 тысяч рублей. Митин играл за основной состав футбольного «Рязань» и своим поступком обескуражил главного тренера, Надеев в команду так и не пробился.

ИСТОЧНИК KP.RU