Главный тренер ФК «Рязань»: Я был в шоке, когда на видео ограбления узнал Митина

Главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян, в прошлом известный форвард, выступавший за топ-команды российского футбола, рассказал о своем подопечном - защитнике Дмитрии Митине, который вместе с игроком «молодежки» Артемом Надеевым подозревается в уличном ограблении предпринимательницы.

- Когда мне позвонили и рассказали о том,что Дима совершил такую подлость, другого слова я не подберу, то я не поверил, - рассказал Авалян. - Когда же мне показали видео, и я увидел на нем Митина, то был в шоке. Не знаю, что им в этот момент руководило, но бить ногами женщину, которая годится им в матери, низко и подло.

Гарник Авалян охарактеризовал Дмитрия Митина как спокойного и дисциплинированного игрока, не нарушающего спортивный режим и не пропускавшего тренировки:

- Тихий деревенский парень из Спасска-Рязанского, от которого товарищи по команде ничего подобного не ожидали, они просто обескуражены (Авалян уже успел пообщаться с футболистами по этому поводу - Ред.) А с Надеевым я вообще никогда не «пересекался».

Дмитрий Митин сыграл 3 матча в составе ФК «Рязань». В последний раз это произошло 16 сентября в матче с «Квантом», игра закончилась вничью 1:1. Позже контракт с ним был расторгнут, причем в клубе утверждают, что еще до преступления.

Артем Надеев, как нам подтвердил информированный источник, не играл в основном составе ФК «Рязань». Молодой футболист выступал в Уфе, затем переехал в Рязань. Здесь играл за молодежный состав и привлекался к играм за «дубль» рязанской команды.