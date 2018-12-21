2018-12-21T12:44:43+03:00
Происшествия

Двое футболистов-любителей избили и ограбили рязанскую предпринимательницу

Добычей молодчиков стали 36 тысяч рублей и сотовый телефон
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба регионального УМВД.Фото: пресс-служба регионального УМВД.
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Полицейские раскрыли дерзкое ограбление рязанской предпринимательницы, совершенное поздней ночью в центре города.

В дежурную часть обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что на нее напали двое неизвестных ей парней, избыли и отобрали крупную сумму денег и мобильный телефон.

- Пострадавшая сообщила, что около 3 часов ночи решила немного прогуляться по улице. Рязанка дошла до площади Победы, а затем повернула обратно. По пути в уличном банкомате она сняла 36 тысяч рублей, которые понадобились бы ей утром. Почти около ее дома на женщину напали. Несмотря на то, что у нее было сильно разбито лицо, дама назвала приметы злоумышленников, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники по камерам видеонаблюдения зафиксировали приметы грабителей и вскоре обнаружили подозреваемых в одном из окрестных дворов. У 21-летнего рязанца и его 19-летнего приятеля обнаружили сотовый телефон, похищенный у пострадавшей, и часть денег.

Как выяснилось подозреваемые снимали квартиру в центре Рязани и играли за одну из любительских футбольных команд. На допросе молодчики сообщили, что заинтересовались женщиной, после того как увидели ее снимающую в банкомате крупную сумму денег.

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