В Рязани игрок главной футбольной команды области поучаствовал в уличном ограблении

Если бы полгода назад футболистам Дмитрию Митину и Артему Надиеву сказали, что о них скоро заговорят по всей стране, сравнивая с игроками сборной России Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, они наверняка бы обрадовались, представили себе карьеру в большом клубе, а не скамью подсудимых. На днях их задержали по подозрению в грабеже (статья 161 УК РФ), а 20 декабря суд избрал меру пресечения: 19-летний Надиев отправился в следственный изолятор, а 21-летний Митин – под домашний арест.

В тот же день полиция опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, установленной в центре города. На ней видно, как двое молодых людей ночью накинулись на женщину. Последняя оказалась не робкого десятка – повалила одного из гопников на снег, но подоспел второй. Посыпались удары руками и ногами… Сломив сопротивление, нападавшие забрали у рязанки смартфон и 36 тысяч рублей, которые она только-только сняла в банкомате.

- Пострадавшая, несмотря на то, что у нее было сильно разбито лицо, назвала приметы злоумышленников, - рассказали в областном УМВД.

Благодаря своевременному звонку от самой пострадавшей оперативникам удалось сработать по «горячим следам». Имея на руках описание внешности, они прошлись по окрестностям, опросили местных жителей и, наконец, поймали Митина и Надиева с добычей.

Дмитрий Митин. Фоо: ФК "Рязань".

О жертве преступления известно лишь, что ей 41 и она занимается бизнесом. Зато имена предполагаемых злодеев скоро узнал весь город, а затем и многие за его пределами.

В футбольном клубе «Рязань» утверждают, что со старшим контракта у них уже нет, а с младшим никогда и не было – он только тренировался с командой. Однако защитник Дмитрий Митин до сих пор значится в заявке «горожан» на сайте Профессиональной футбольной лиги. С июля он провел на поле 186 минут и дважды вышел в стартовом составе, а его приятель, по неподтвержденным данным, играл за «молодежку».

Дальнейшую судьбу спортсменов определят следствие и суд. Реанимировать футбольную карьеру им, как и звездным «коллегам по цеху», будет крайне сложно.