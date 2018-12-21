2018-12-21T14:26:43+03:00
Происшествия

Ограбившим рязанскую предпринимательницу «футболистам» суд избрал меру пресечения

Новый год молодчики, скорее всего, встретят под арестом
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба регионального УМВД.Фото: пресс-служба регионального УМВД.
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20 декабря Железнодорожный суд областного цента избрал меру пресечения двум молодчикам, избившим и ограбившим рязанскую предпринимательницу.

- По версии следствия 19 и 21-летний рязанцы напали на 41-летнюю женщину на улице Вокзальной поздно ночью 19 декабря. Добычей парней стали 36 тысяч рублей и сотовый телефон стоимостью 11 тысяч, сообщили в пресс-службе райсуда.

Рассмотрев ходатайство следствия, суд отправил одного из нападавших под домашний арест, а второго в СИЗО на два месяца. Правда, кто именно из них отправится в следственный изолятор в пресс-службе суда уточнять отказались.

Решение суда может быть обжаловано.

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