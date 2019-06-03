Рязанский избирком временно возглавит Дмитрий Боков
Обязанности председателя избирательной комиссии Рязанской области будет исполнять Дмитрий Боков. Как отмечается в постановлении избиркома от 3 июня, у Дмитрия Бокова полномочия с правом подписи финансовых документов.
Напомним, 3 июня в облизбиркоме состоялось заседание комиссии, где основной темой в повестке дня значился вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя избирательной комиссии Рязанской области Владимира Грачева. По результатам работы комиссии и на основании собственного заявления Грачев покинул должность.
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