Рязанский избирком временно возглавит Дмитрий Боков

СЕГОДНЯ 20:52 2019-06-03T20:52:07+03:00

У чиновника будет право подписывать все финансовые документы

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Обязанности председателя избирательной комиссии Рязанской области будет исполнять Дмитрий Боков. Как отмечается в постановлении избиркома от 3 июня, у Дмитрия Бокова полномочия с правом подписи финансовых документов.

Напомним, 3 июня в облизбиркоме состоялось заседание комиссии, где основной темой в повестке дня значился вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя избирательной комиссии Рязанской области Владимира Грачева. По результатам работы комиссии и на основании собственного заявления Грачев покинул должность.

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ИСТОЧНИК KP.RU