2019-05-30T08:38:58+03:00
Происшествия

Минтранс: безопасные дороги в Рязанской области спасут более 15 тысяч человек

В регионе планируют выйти на показатель – не более четырех смертельных ДТП на 100 тысяч населения
Александр РАДЫГИН
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Министр транспорта Рязанской области Евгений Беленецкий выделил два основных направления реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - приведение дорог в нормативное состояние и снижение смертности в ДТП.

По словам чиновника, к 2024 году в Рязанской области должен быть достигнут показатель – не более четырех смертельных случаев на 100 тысяч населения. При достижении таких показателей, удастся спасти более 15 тысяч жизней.

Что касается приведения дорог региона в нормативное состояние, то здесь приоритетом остается качество – подчеркнул глава Минтранса.

— Никому не будет никаких поблажек, — отметил Беленецкий. — Некоторые подрядные организации уже ощутили это на себе. Качеством мы занимаемся на всех этапах производства работ, начиная с контроля материалов, которые используются для строительства. Важно не только построить дороги, но сохранить те, что у нас есть. Отступать мы здесь не собираемся. Потому что, если предприниматель получает прибыль, нанеся ущерб на сотни миллионов – это ненормально. И такого не будет.

Напомним, объем финансирования проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязанской области в 2019 году составит 2,67 млрд рублей. Это на 1,21 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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