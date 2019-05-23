Рязанский минтранс: туристы будут добираться до музея-заповедника Есенина по хорошим дорогам

23 Май 06:40 2019-05-23T06:42:12+03:00

На ремонт автодороги направлено более 225 миллионов рублей

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В Рыбновском и Захаровском районах продолжаются работы по ремонту и капремонту автомобильных дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта Рязанской области.

В Рыбновском районе рабочие ремонтируют автодорогу Срезнево – Чурилково – Вакино – Федякино на участке от федеральной автодороги М-5 «Урал» до села Федякино, которое расположено в нескольких километрах от села Константиново. Таким образом, по окончании работ, туристы, приезжающие в Рязанскую область по федеральной трассе, смогут с комфортом добраться до музея-заповедника Сергея Есенина.

Протяженность участка, на котором проводятся ремонтные работы, составляет 16,5 километров.

На эти цели из бюджетов направлено более 225 млн рублей.

Что касается Захаровского района, то здесь ремонтируют автодорогу Захарово – Большое Коровино – Окуньково – Осово – граница Московской области на двух участках. Первый находится между селами Добрые Пчелы и Субботино. Его протяженность — около трех километров. Второй, протяженностью чуть более одного километра, проходит по селу Субботино.

Стоимость проекта составляет более 45 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU