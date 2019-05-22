2019-05-22T13:51:08+03:00
Общество

Арендатору озера «Дикая Утка» предписано убрать отходы и грунт из акватории и с берега

Правда, пока предприниматель выполнять требования закона не собирается
Поделиться:
Фото озера. Яндекс карты.Фото озера. Яндекс карты.
Изменить размер текста:

В интернете опубликован ответ Министерства природопользования Рязанской области на обращение жителей по ситуации вокруг озера «Дикая Утка» (Северная окружная дорога Рязани), которое активно засыпается строительным мусором.

В документе за подписью министра Абрамова от 21 мая 2019 года сообщается, что земельный участок с кадастровым номером 62:29:0041002:2 передан собственником в аренду другому лицу.

В отношении арендатора составлены протоколы об административных нарушениях по трем статьям КоАП РФ, а также выдано предписание убрать отходы и грунт из акватории и береговой полосы, прекратить изменение дна и берегов водного объекта и захоронение в нем отходов производства. Убрать весь мусор арендатору предстоит до 24 июня 2019 года.

Правда, пока предприниматель подписывать документы отказался. Пакет направлен ему по почте заказным письмом.

Читайте также: На оператора рязанского телеканала возле озера «Дикая утка» напал мужчина в камуфляже

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захаровская администрация опровергла закрытие двух школ района
Рязанка незаконно торговала спиртным в столовой
Дорогу в Дашково-Песочне построят после повторного обращения к депутату Госдумы Андрею Макарову
Водитель, протаранивший арку туннеля, был пьян и оказался в Скопине по ошибке
«Ростелеком» покажет концерт Анны Нетребко со звездами мировой оперы
Открытие пляжного сезона на озере Ласковское под Рязанью отложили
С понедельника горячую воду отключат еще на шести улицах Рязани
Преследуя должника, рязанский пристав арестовал имущество другого человека
В Рязанской области поводом для смертельной ссоры стал мешок с картошкой
По факту падения в Касимове на ребенка бетонной плиты следователи проводят проверку
СКР отказал в возбуждении уголовного дела по факту падения в яму рязанской школьницы
В Касимове на подростка упала бетонная плита
В Рязанском районе вышли на борьбу с борщевиком
В Рязани задержали иностранца, объявленного в международный розыск
После проверки Ростехнадзора в Рязанской области закрыли две школы
В Михайлове вандалы уничтожают клумбы и воруют цветы