Арендатору озера «Дикая Утка» предписано убрать отходы и грунт из акватории и с берега

22 Май 13:32 2019-05-22T13:51:08+03:00

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В интернете опубликован ответ Министерства природопользования Рязанской области на обращение жителей по ситуации вокруг озера «Дикая Утка» (Северная окружная дорога Рязани), которое активно засыпается строительным мусором.

В документе за подписью министра Абрамова от 21 мая 2019 года сообщается, что земельный участок с кадастровым номером 62:29:0041002:2 передан собственником в аренду другому лицу.

В отношении арендатора составлены протоколы об административных нарушениях по трем статьям КоАП РФ, а также выдано предписание убрать отходы и грунт из акватории и береговой полосы, прекратить изменение дна и берегов водного объекта и захоронение в нем отходов производства. Убрать весь мусор арендатору предстоит до 24 июня 2019 года.

Правда, пока предприниматель подписывать документы отказался. Пакет направлен ему по почте заказным письмом.

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ИСТОЧНИК KP.RU