Рязанский подросток без проблем проник в квартиру пенсионерку и украл все сбережения

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-18T12:18:02+03:00

Полиция раскрыла кражу в поселке Сапожок, и сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела

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Сапожковские полицейские раскрыли кражу денег из квартиры пенсионерки, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Накануне в дежурную часть обратился 50-лений житель поселка Сапожок, который рассказал, что из квартиры, где он проживает с мамой-пенсионеркой, пропали 15 тысяч рублей.

Оперативники опросили заявителя, его маму - и выяснили, что в день кражи мужчина был на работе, а пожилая женщина находилась или дома, или на лавочке у подъезда. Так как квартира располагается на первом этаже, дверь недалеко от входа в подъезд, то женщина искренне считала, что жилище в тот день было под постоянным присмотром.

Вскоре от соседей полицейские узнали, что в тот день во дворе дома крутился один подросток. Описание внешности парня показалось оперативникам знакомым. Похожий на указанного молодого человека 15-летний житель поселка неоднократно привлекался к ответственности за разные нарушения, в том числе был судим за угон и находился под следствием по подозрению в краже.

Парня быстро разыскали и допросили. Сначала подросток отпирался и все отрицал, но не мог объяснить откуда накануне у него появился новый спортивный костюм и другие вещи.

Выяснилось, что молодой человек заметил, что пенсионерка не особо запирает дверь. Поэтому уверенно прошел мимо хозяйки, незаметно зашел в квартиру, нашел деньги и выбрался с добычей через окно, чтобы не привлекать лишнего внимания.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU