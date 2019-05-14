2019-05-14T14:03:39+03:00
Происшествия

Наркоман украл сотовые телефоны у юных танцоров из Рязани

Вырученные деньги, что немудрено, потратил на «дозу»
Иван АНТОНОВ
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Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани раскрыли кражу двух мобильных телефонов, принадлежащих детям. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились мать и бабушка рязанских детей с заявлениями о том, что в одном из учреждений культуры при посещении танцевальных занятий их отпрысками похищены сотовые телефоны. Дети находились в зале, при этом свои девайсы они положили на тумбочку около входа. Свидетелей похищения не нашлось. В тот день как раз случился наплыв посетителей, и персонал заведения затруднился очертить круг подозрительных личностей, способных совершить подобный неблаговидный поступок.

Оперативники все же установили причастность к краже неработающего 28-летнего жителя Рязани. Злоумышленника задержали. Мужчина признался в краже: похищенные телефоны сбыл случайным знакомым, деньги ему требовались для приобретения наркотиков.

Следственным отделом ОМВД России по Железнодорожному району Рязани возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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