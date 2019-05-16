У рязанки украли сумку в очереди к врачу

16 Май 16:08 2019-05-16T16:08:58+03:00

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У посетительницы детской поликлиники в Московском районе Рязани украли сумочку. Под подозрение попала ее соседка по очереди к врачу.

47-летняя женщина с ребенком зашла на прием к специалисту, случайно оставив на лавочке поклажу с 30 тысячами рублей и личными документами. Выйдя из кабинета, она уже ничего не обнаружила. К счастью, камеры в коридоре засняли, как ожидавшая у того же кабинета дамочка поспешила присвоить чужое и покинуть лечебное заведение вместе с отпрыском, полагая, что этой сойдет ей с рук.

Личность подозреваемой, 34-летней рязанки, установили с помощью работников и посетителей поликлиники. Ее разыскали, похищенное изъяли и возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU