У рязанки украли сумку в очереди к врачу
У посетительницы детской поликлиники в Московском районе Рязани украли сумочку. Под подозрение попала ее соседка по очереди к врачу.
47-летняя женщина с ребенком зашла на прием к специалисту, случайно оставив на лавочке поклажу с 30 тысячами рублей и личными документами. Выйдя из кабинета, она уже ничего не обнаружила. К счастью, камеры в коридоре засняли, как ожидавшая у того же кабинета дамочка поспешила присвоить чужое и покинуть лечебное заведение вместе с отпрыском, полагая, что этой сойдет ей с рук.
Личность подозреваемой, 34-летней рязанки, установили с помощью работников и посетителей поликлиники. Ее разыскали, похищенное изъяли и возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU