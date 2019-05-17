2019-05-17T21:16:44+03:00
Общество

Пропавшую больше суток назад 51-летнюю рязанку нашли живой

В настоящее время женщина находится в кругу родных и близких
Александр РАДЫГИН
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Фото: "Лиза Алерт Рязань".Фото: "Лиза Алерт Рязань".
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Пропавшую 51-летнюю Ирину Остапенко нашли живой, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

Напомним, женщина ушла из дома 16 мая, и больше суток ее местонахождение было неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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