В Рязани разыскивают исчезнувшую 51-летнюю Ирину Остапенко

СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-17T09:01:12+03:00

Женщина ушла из дома сутки назад и до сих пор не вернулась

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В областном центре пропала 51-летняя Ирина Остапенко, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По данным волонтеров, женщина 16 мая вышла из своего дома, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Возможно, рязанка дезориентирована.

Приметы: рост 155 см, телосложение худощавое, волосы - седые короткие, глаза голубые.

Одежда: синяя длинная куртка, черные бриджи, синие спортивные тапочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU