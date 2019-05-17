2019-05-17T09:01:12+03:00
Происшествия

В Рязани разыскивают исчезнувшую 51-летнюю Ирину Остапенко

Женщина ушла из дома сутки назад и до сих пор не вернулась
Александр РАДЫГИН
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Фото: "Лиза Алерт Рязань".Фото: "Лиза Алерт Рязань".
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В областном центре пропала 51-летняя Ирина Остапенко, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По данным волонтеров, женщина 16 мая вышла из своего дома, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Возможно, рязанка дезориентирована.

Приметы: рост 155 см, телосложение худощавое, волосы - седые короткие, глаза голубые.

Одежда: синяя длинная куртка, черные бриджи, синие спортивные тапочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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