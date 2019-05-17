В Рязани разыскивают исчезнувшую 51-летнюю Ирину Остапенко
В областном центре пропала 51-летняя Ирина Остапенко, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По данным волонтеров, женщина 16 мая вышла из своего дома, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Возможно, рязанка дезориентирована.
Приметы: рост 155 см, телосложение худощавое, волосы - седые короткие, глаза голубые.
Одежда: синяя длинная куртка, черные бриджи, синие спортивные тапочки.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Найдено тело погибшей рязанки, которая полгода числилась без вести пропавшей
В Рязанской области обнаружили тело пожилой жительницы села Виленки Михайловского района, которая полгода считалась без вести пропавшей. Труп обнаружили на соседнем приусадебном участке (подробнее).
В Рязанской области нашли череп и кости пропавшего без вести мужчины
Днем 21 апреля житель села Криуши, гуляя по приусадебному участку обратил внимание, что на прилегающей к участку местности бегают собаки. Когда пригляделся, то увидел возле них человеческий череп, и сразу позвонил в полицию (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU