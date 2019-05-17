Прорванная труба затопила в Рязани сквер Александрова

СЕГОДНЯ 20:52 2019-05-17T20:54:03+03:00

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Вечером 17 мая во время работ у дома №9 по улице Советской Армии, которые проводились по заказу Рязаньгоргаза, был поврежден участок водопроводной трубы диаметром 800 мм. В связи с этим произошел порыв водопровода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В результате происшествия «подтопило зеленую зону в районе порыва, вблизи сквера имени Александрова».

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ИСТОЧНИК KP.RU