Прорванная труба затопила в Рязани сквер Александрова
Вечером 17 мая во время работ у дома №9 по улице Советской Армии, которые проводились по заказу Рязаньгоргаза, был поврежден участок водопроводной трубы диаметром 800 мм. В связи с этим произошел порыв водопровода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В результате происшествия «подтопило зеленую зону в районе порыва, вблизи сквера имени Александрова».
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ИСТОЧНИК KP.RU