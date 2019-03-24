2019-03-24T21:17:41+03:00
Недвижимость

На улице Новоселов в Рязани из-за прорванной трубы затопило весь двор

В микрорайоне Дашково-Песочня произошла очередная коммунальная авария
Александр РАДЫГИН
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Фото: https://vk.com/tr_ryazanФото: https://vk.com/tr_ryazan
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Вечером 24 марта в одном из дворов в микрорайоне Дашково-Песочня прорвало трубу, сообщается в группе «Типичная Рязань».

«На Новоселов, 53 уже полтора часа льет вода из котельной. К дому все попадают с большим трудом», — говорится в сообщении.

https://vk.com/tr_ryazan

https://vk.com/tr_ryazan

Напомним, похожая ситуация в Дашках произошла в августе прошлого года, когда возле дома №31 по улице Новоселов прорвало трубопровод горячего водоснабжения. Как отмечали очевидцы, аварию не устраняли в течение пяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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