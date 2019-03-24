На улице Новоселов в Рязани из-за прорванной трубы затопило весь двор
В микрорайоне Дашково-Песочня произошла очередная коммунальная авария
Фото: https://vk.com/tr_ryazan
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Вечером 24 марта в одном из дворов в микрорайоне Дашково-Песочня прорвало трубу, сообщается в группе «Типичная Рязань».
«На Новоселов, 53 уже полтора часа льет вода из котельной. К дому все попадают с большим трудом», — говорится в сообщении.
https://vk.com/tr_ryazan
Напомним, похожая ситуация в Дашках произошла в августе прошлого года, когда возле дома №31 по улице Новоселов прорвало трубопровод горячего водоснабжения. Как отмечали очевидцы, аварию не устраняли в течение пяти дней.
ИСТОЧНИК KP.RU