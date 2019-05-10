В Рязани в начале Московского шоссе прорвало коллектор

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-10T10:48:15+03:00

Фото из социальных сетей: движение под железнодорожным мостом было невозможно или затруднено несколько часов

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В ночь на 10 мая на перекрестке Московского и Михайловского шоссе, перед железнодорожным местом и торговым центром «Рязанский» снова провалилась земля, как это бывает время от времени в центре Рязани.

Авария произошла около 2 часов 30 минут. Вначале из-под асфальта всего лишь била струя стоков, как это видно на самом первом видео с места событий, снятом еще в ночной темноте. Затем асфальтовое покрытие стало ломаться и проваливаться под землю. Текущая вода затопила низину под мостом, как это иногда бывает в данном месте при сильных ливнях.

Уже утром, когда всходило солнце, в провалившуюся яму попал велосипедист. Ему удалось выбраться из воды самостоятельно.

Администрация Рязани подтвердила, что в районе путепровода прорвало коллектор. Из-за чего возле лестницы на пересечении Московского и Михайловского шоссе провалился грунт. На место выехали специалисты управления ЖКХ, рязанского «Водоканала», дирекции благоустройства города. Эвакуаторы вытащили 3 машины из образовавшегося озера. К 5 часам 30 минутам прорыв был локализован, вода из ямы откачана. Дорогу стали очищать от нанесенного песка и камней.

Сейчас на месте аварии видно огромную яму, из которой откачана вода. Автотранспорт снова может проезжать по Московскому и Михайловскому шоссе.

Фото из социальных сетей: в яме видно трубы прорвавшегося коллектора

ИСТОЧНИК KP.RU