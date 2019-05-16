К лету в Рязани может появиться скейт-площадка
15 мая председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская провела личный прием граждан. С инициативой о создании в областном центре скейт-площадки к главе муниципального образования обратился рязанец Артур Атакишиев.
Молодой человек предложил обустроить площадки для катания на роликовых коньках, скейтах и велосипедах на территории парков и Лыбедского бульвара.
— Подобные проекты уже реализованы в Санкт-Петербурге, существуют готовые конструкторские решения, — отметил заявитель.
Юлия Рокотянская поддержала инициативу и отметила необходимость проработать этот проект в максимально короткие сроки. По словам председателя гордумы, площадка для катания на роликах, скейтах, велосипедах и самокатах для рязанских подростков нужна уже к этому лету.
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