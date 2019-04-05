Как рязанцам избежать благоустройства по принуждению

Летом 2018 года во дворе домов 15, 16, 16 корпус 1 и 17 по улице Интернациональной появилась техника, похожая на дорожно–строительную. Рабочие демонтировали самодельные оградки вокруг газонов, начали пилить деревья. Загудел бульдозер, выравнивая территорию. Сбоку на свободном пространстве появились большие горы песка и щебенки.

В июле во дворе велись масштабные работы. Было спилено много деревьевФото: Владимир ФРОЛОВ

Двор на улице Интернациональной попал в приложение №6 муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани в 2018–2022 годах», утвержденной 12 мая 2017 года. Проект был утвержден (7520 кв. м дворовых проездов, 18 светильников, 20 скамеек, 20 урн, 15 сооружений на детской и спортивной площадках, 1392 кв. м автомобильной парковки и 1230 кв. м озелененной территории), смета составлена. Оплату работ программа предусматривала на принципах софинансирования: 90 % – бюджетные средства, 10 % – деньги жильцов.

АВТОМОБИЛИСТЫ И РОДИТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ

Больше всех обрадовались автовладельцы: несколько десятков новых парковочных мест практически сняли проблему разделения машин и людей во дворе.

Автолюбители двора радуются обустроенной парковкеФото: Владимир ФРОЛОВ

– Раньше совсем негде было поставить автомобиль, – рассказывает пожилой житель девятиэтажки Геннадий Петрович, – на зеленый газон совесть не позволяла, а свободных уголков нет. Я уж и около контейнеров на помойке пристраивался, и двумя колесами на тротуар влезал. Теперь совсем другое дело: и места распланированы, и проезд широкий, просторный.

Людмила Павловна рада за своих детей, которые с наступлением весны могут поиграть на площадке со специальным антитравматичным покрытием, ходят по аккуратно выложенным плиткой тротуарам, могут не бояться въезжающей на газон автомашины.

– Очень хорошая программа, – считает она. – И хорошо, что мы попали в первый год, когда с жильцов брали 10 %. Сейчас, говорят, берут уже 20 %.

Спортивная площадка во дворе активно используется подросткамиФото: Владимир ФРОЛОВ

ПЕНСИОНЕРЫ И МАЛОИМУЩИЕ НЕДОВОЛЬНЫ

Работы уже были завершены, наступила зима – и в этот момент управляющая компания начала рассылать жильцам напоминания, что они должны внести по 1800 рублей за ремонт двора. Вот тут–то и появились первые несогласные.

– Я своего согласия на ремонт не давала! – заявляет пенсионерка Валентина Ивановна, начав «искать правду» во всех инстанциях. – Ни на каком собрании по этому вопросу я не была, не голосовала. Мне вообще то, что сделали с двором, не нужно. Я пожилой человек, в спортивные игры не играю. Внуки мои не в Рязани живут. Даже новыми скамейками я не могу пользоваться: рядом с ними теперь нет деревьев, нет и тени. А в жару на солнце сидеть здоровье не позволит.

У каждого подъезда установлено по новой скамейкеФото: Владимир ФРОЛОВ

Вопрос о проведении собраний жильцов, после которых только и могли быть утверждены проекты и начаты работы – самый «больной». В других аналогичных дворах (например, в Дашково–Песочне на улице Новоселов) были люди, которые осенью 2018 года обращались в суд, требуя признать пометку, что они голосовали, поддельной.

– Я пенсионер, на работу не хожу, – говорит еще один местный житель, Александр. – В четырех домах у нас больше 500 квартир. Даже если бы половина из них вышли на собрание люди, тут был бы митинг размером на полдвора. Милиция испугалась бы политики, сразу бы приехала! А я никакого митинга не помню.

ЗАСТАВЯТ ПЛАТИТЬ И ЗА ФОНТАН

В муниципальной программе сказано, что жильцы могут принимать участие либо своими деньгами, либо посильным участием в работах (например, по озеленению). Но собеседники не смогли вспомнить, чтобы кого–то во дворе попросили погрузить в самосвалы обрезанные ветки или разровнять песок и щебенку. «Народные субботники» нынче не в почете, всем интересно собрать с жильцов деньги.

– А если завтра кто–то примет решение фонтан за 100 миллионов во дворе поставить, я тоже должен оплачивать, потому что какое-то непонятное собрание, на котором я не присутствовал, так решило? – спрашивает живущий в районе Московского шоссе пенсионер-юрист Сергей Медякин.

Аналогичный двор на расстоянии 300 метров, реконструкции не подвергавшийсяФото: Владимир ФРОЛОВ

Что же касается размера сборов стоимости ремонта, то горожанам еще на этапе принятия проекта должны были рассказать, что сколько стоит. А впоследствии, если появятся жалобы, финансирование реконструкции проверит и Контрольно–счетная палата города Рязани.

МНЕНИЯ

Игорь Ковалев, и. о. заместител главы администрации Рязани:

– Администрация включала дома в программу, только если управляющая компания провела собрание жильцов, и они приняли решение. Действительно, ряд жителей не захотел платить за ремонт дворов, но им придется решать вопрос с управляющей компанией. А город в 2019 году решил поменять схему софинансирования: теперь все дома, где жильцы хотят участия города в благоустройстве, должны будут пройти через конкурс и победить в нем. И софинансирование со стороны бюджета станет уже не 90 %, а только 80 %.

Олег Попов, председатель общества защиты прав потребителей «Человек»:

– Для юриста главный вопрос: а чья это территория благоустраивается? Она закреплена за жителями дома или принадлежит муниципалитету? Все, кто считает, что с них неправомерно требуют деньги, могут обращаться в прокуратуру с просьбой проверить законность этого требования. Тем более что Генеральная прокуратура еще 3 марта 2017 года издала приказ №140 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в жилищно–коммунальной сфере», где говорится, что надзор в сфере ЖКХ надо считать приоритетным направлением прокурорской деятельности, осуществлять его комплексно и гласно. Вот цитата: «Пресекать противоправные посягательства на средства граждан и бюджетов всех уровней».