Восемь рязанских детей пытались покончить жизнь самоубийством

15 Май 13:30 2019-05-15T13:35:21+03:00

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В 2019 году в Рязанской области восемь детей пытались покончить с собой, сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на зампредседателя регионального правительства Ларису Крохалеву. Такую информацию чиновница озвучила на семинаре для специалистов муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По словам Крохалевой, в Рязанской области становится меньше детей-сирот, но при этом растет социальное сиротство: все чаще собственные дети оказываются вне поля зрения родителей.

— Трагедии чаще всего происходят в благополучных семьях из-за отсутствия должного контакта родителей с детьми, – говорит Лариса Крохалева. – По данным статистики, в 2017 году в Рязанской области произошло четыре оконченных суицида и 13 незавершенных, в 2018 году – пять оконченных, 13 незавершенных, в 2019 году (по данным на 1 мая) – два оконченных и шесть незавершенных. Поэтому лучше работать наперед, чем по факту, лучше предупредить, чем пережить трагедию.

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ИСТОЧНИК KP.RU