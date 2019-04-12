Дело о юной рязанке и «группах смерти» может стать прецедентом федерального масштаба

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-12T12:01:15+03:00

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Случай с юной рязанкой, которую удалось вырвать из лап последователей «групп смерти», может стать прецедентом федерального масштаба. Двум так называемым кураторам вменяется не попытка довести до самоубийства, как их предшественникам, а покушение на убийство.

Свою роль здесь сыграла активность некоммерческой организации «Интернациональный центр спасения детей от киберпреступлений». Ее руководитель Сергей Пестов рассказал «Комсомолке», что он и единомышленники были на приемах у председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, выступали перед Российской академией наук и делали многое другое, чтобы донести до общества опасность психологического терроризма, а до правоохранительных органов - возможность использования манипулятивных технологий в качестве орудия убийства.

- В тот же вечер, когда родители обратились за помощью к одному из наших специалистов, он увидел, что ребенку даются последние указания. Сразу было написано заявление в Следственный комитет, началась работа по фиксации материалов с устройства этой девочки, - вспоминает Сергей Пестов.

Он также отметил, что на конец 2016 года пришелся пик активности «групп смерти» - их администраторы пытались организовать массовые суициды по всей стране. В Рязанской области активисты совместно с правоохранителями выявили 136 потенциальных жертв. Еще раньше началась работа с четырьмя случаями, один из которых теперь и дошел до суда. Причем велика вероятность, что в скором времени нас ждет второй аналогичный процесс, потому как следствие параллельно работало с еще одним рязанским ребенком.

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ИСТОЧНИК KP.RU