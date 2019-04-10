В Рязани будут судить последователей «групп смерти», чуть не убивших девочку
В Рязани в Октябрьском районном суде рассмотрят дело двух последователей «групп смерти». Они обвиняются в покушении на жизнь несовершеннолетней жительницы города через манипулирование ее сознанием.
«Проводники» использовали для общения со своей жертвой социальную сеть «ВКонтакте», делая свое черное дело совместно с другими сообщниками. Постепенно они устанавливали контроль над поведением девочки, подавляли ее волю. Сначала они заставили ее нанести себе глубокие порезы, а затем - спрыгнуть с высотного здания.
«Замысел не был доведен до конца по не зависящим от сообщников обстоятельствам. В создавшуюся ситуацию вмешались близкие родственники потерпевшей», пишет genproc.gov.ru.
Обвинительное заключение по делу утверждал заместитель Генерального прокурора РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU