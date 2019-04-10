В Рязани будут судить последователей «групп смерти», чуть не убивших девочку

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-10T09:41:53+03:00

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В Рязани в Октябрьском районном суде рассмотрят дело двух последователей «групп смерти». Они обвиняются в покушении на жизнь несовершеннолетней жительницы города через манипулирование ее сознанием.

«Проводники» использовали для общения со своей жертвой социальную сеть «ВКонтакте», делая свое черное дело совместно с другими сообщниками. Постепенно они устанавливали контроль над поведением девочки, подавляли ее волю. Сначала они заставили ее нанести себе глубокие порезы, а затем - спрыгнуть с высотного здания.

«Замысел не был доведен до конца по не зависящим от сообщников обстоятельствам. В создавшуюся ситуацию вмешались близкие родственники потерпевшей», пишет genproc.gov.ru.

Обвинительное заключение по делу утверждал заместитель Генерального прокурора РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU