Парад войск Рязанского гарнизона 9 мая покажут онлайн
9 мая в Рязани организуют прямые трансляции из центра города, сообщает региональное министерство по делам территорий и информационной политике. С 11 до 12 часов включение с площади Ленина проведет телеканал ТКР.
А с 10 утра прямая трансляция будет вестись на странице Рязанской области в соцсети ВКонтакте. Зрители увидят: парад войск Рязанского гарнизона, шествие участников акции «Бессмертный полк», смотр-конкурс «Песня в солдатском строю».
Вечером 9 мая на странице ВКонтакте организуют прямое включение с площади Ленина – здесь пройдет праздничный салют, которым и завершатся мероприятия этого дня.
Их полная и подробная программа здесь. Напомним, что центр города 9 мая перекроют капитально – график.
ИСТОЧНИК KP.RU