2019-05-07T15:36:17+03:00
Общество

Программа 9 мая: тысячи шаров, народные гуляния и парад военной техники

Праздничные мероприятия пройдут по всему городу
Роман КАРПОВ
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Празднование Дня Победы пройдет на множестве площадок Рязани.Празднование Дня Победы пройдет на множестве площадок Рязани.Фото: Константин МОГИЛИН
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9 мая жителей областного центра ждет множество ярких и зрелищных мероприятий. Некоторые из них вполне традиционны, другие пройдут впервые и станут новшеством в праздновании годовщины Великой Победы.

Среди них - шествие военной техники времен Великой Отечественной войны, в нем примут участие более 30 машин, в том числе несколько единиц трофейной техники из столичного военно-исторического клуба «Капонир».

Основные торжества пройдут на площадях Победы и Ленина, в Кремлевском сквере, на улице Почтовой, в ЦПКиО и в Городском нижнем парке.

Сразу же после возложения цветов к памятнику Победы на одноименной площади, которое состоится в 9.45, начнется торжественное прохождение частей и подразделений Рязанского территориального гарнизона, ветеранов Великой Отечественной войны и членов общественных организаций. Следом, в 10 часов 10 минут, пройдет шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Оно стартует от улицы Вокзальной и двинется по Первомайскому проспекту через площадь Ленина и Соборную площадь.

В 10 часов в Соборном парке у Рязанского кремля пройдут народные гуляния «Парк Победы». А с 11.30 на площади Ленина начнется смотр песни «Песня в солдатском строю». В 12.30 здесь же состоится праздник «Вальс Победы».

С 14 часов рязанцам предлагают переместиться в Городской нижний парк на улице Ленина, где их ждет ставший уже традиционным фестиваль «Мы помним песни Победы», в рамках которого молодые группы исполнят музыкальные композиции военных лет в необычных аранжировках.

На Кремлевском валу для горожан покажут военно-историческую реконструкцию «Дороги войны» - «Последний бой». Представления начнутся в 14 и 15 часов.

В 18.55 всех пригласят присоединиться к всероссийской минуте молчания на площади Ленина. В финале церемонии волонтеры выпустят в небо тысячу белых воздушных шаров.

В 18 часов на площади Победы состоится встреча батальона курсантов десантного училища, вернувшихся с парада в Москве. В это же время на площади Ленина пройдет творческая эстафета «Наследники Победы», с участием детских коллективов со всей Рязани, а в 19 часов праздничный концерт «Победный май», на котором выступит обладательница гран-при всероссийского конкурса «Голоса России» Ольга Чиркова.

После концерта, в 22 часа, начнется праздничный салют, который в этом году будут запускать с площадки в Торговом городке.

Для жителей микрорайонов 9 мая организуют праздные концерты «Территория Победы». Они пройдут с 18 часов в парке имени Гагарина, на танцверанде ЦПКиО и летней эстраде КДЦ «Октябрь». А в кинозале КДЦ состоятся тематические показы художественного фильма «Матч», посвященного Дню Победы. Сеансы начнутся в 14, 16 и 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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