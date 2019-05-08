9 мая Рязань ждет масштабное перекрытие движения

9 мая в День Победы в Рязани пройдет масса праздничных мероприятий и в городе будут перекрывать движение, напоминает пресс-служба горадминистрации.

С 9.00 до 13.30 движение закроют на Первомайском проспекте – от площади Победы до площади Ленина. На это время общественный транспорт изменит маршруты движения.

Троллейбусы:

- №№1, 8, 9, 10, 16 и 17 из Московского района следуют до Торгового Дома «Барс» (Московское шоссе, д. 5а) и обратно;

- №№5в и 5н от конечной «улица Строителей» следуют через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади и обратно;

- №2 от конечной «Октябрьский городок» следует через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до остановки «Завод САМ» и далее по своему маршруту до Депо №3 и обратно;

- №3 следует от конечной «Городская больница №11» до остановки «ЦПКиО» по улицам Новая, Есенина и от конечной «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный);

- №6 следует по маршруту №12.

После открытия движения по площади Победы и открытия движения в сторону Горрощи по улице Дзержинского:

- №№1, 10 и 16 следуют по улице Дзержинского до остановки «Памятник Ф. Полетаеву»;

- №8 следует через ул. Дзержинского, далее по улицам Гагарина, Есенина, Новой в Дашково-Песочню и обратно;

- №5н от конечной «улица Строителей» следует по своему маршруту до Театральной площади, затем по улицам Есенина, Гагарина, Дзержинского до площади Победы и далее по своему маршруту до конечной остановки «улица Строителей»;

- №5в следует по кольцу от конечной «улица Строителей» до пл. Победы по своему маршруту, далее по улицам Дзержинского, Гагарина, Стройкова, Островского до конечной остановки «улица Строителей».

Муниципальные автобусы:

- №7 до Театральной площади следует без изменений, далее по улице Есенина до площади Мичурина;

- №1 от остановки «Психбольница» следует до Театральной площади;

- №11 приостанавливает движение, №17 со стороны Канищево приостанавливает движение, со стороны Дашково-Песочни следует до Театральной площади;

- №№4, 13, 15, 18, 21 и 24 из Московского района следуют до железнодорожного вокзала «Рязань-2», со стороны Театральной площади движение приостанавливается;

- №20 со стороны Мехзавода следует до улицы Дзержинского (остановка «Музучилище») и далее по Высоковольтной улице по своему маршруту, со стороны Микрорайона №1 – до площади Мичурина;

- №2 до остановки «УРТ» следует без изменений, далее по Высоковольтной улице, Весенней улице (в обратном направлении по Весенней улице, улице Шевченко) улице Чкалова до конечной остановки «Рязань-2»;

- №23 с улицы Ленинского Комсомола следует по улицам Дзержинского, Спортивной, Есенина, Театральной площади, улице Ленина, улице Свободы, далее по своему маршруту;

- №16 следует до остановки «Радиоуниверситет» без изменений, далее по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина, Театральной площади, далее по своему маршруту.

Коммерческий транспорт:

- №№31, 47, 53, 68, 73, 88 и 91 следуют до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» – ул. Чкалова – Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского – Спортивная ул. – ул. Есенина – Театральная пл., далее – по своим маршрутам;

- №№41, 66 и 75 следуют до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» - ул. Чкалова – Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского – Спортивная ул. – ул. Есенина – Театральная пл. – ул. Ленина – ул. Свободы – пл. Свободы, далее – по своим маршрутам;

- №№50, 70, 71, 80, 82 и 95 следуют до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» – ул. Чкалова – Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского, далее – по своим маршрутам;

- №87 следуют до ТД «Барс» – по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): вокзал «Рязань-2» – ул. Чкалова – Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского – Спортивная ул. – ул. Есенина – пл. Мичурина (разворот);

- движение на маршрутах №34, 48, 43, 90 и 98 – приостанавливается;

- №57 следуют до поворота на Московское шоссе по своему маршруту, далее: вокзал «Рязань-2» – ул. Чкалова – Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского – Спортивная ул. – ул. Есенина – Театральная пл., далее – по своему маршруту;

- №49 следуют до пл. Театральной по своему маршруту, далее: ул. Есенина – Спортивная ул. – ул. Дзержинского – Высоковольтная ул., далее – по своему маршруту;

- №55 следуют до поворота на ул. Дзержинского по своему маршруту, далее: ул. Дзержинского (остановка «ул. Стройкова») – Спортивная ул. – ул. Есенина – Театральная пл. – ул. Ленина – ул. Свободы, далее по своему маршруту;

- №№65 и 99 следуют до ул. Гагарина по своим маршрутам, далее: Спортивная ул. – ул. Есенина – Театральная пл. – ул. Ленина – ул. Свободы, далее – по своим маршрутам;

- №77 следуют до ул. Чкалова (остановка «Чаеразвесочная фабрика») по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): Весенняя ул. – Высоковольтная ул. – ул. Дзержинского – Спортивная ул. – ул. Есенина – Театральная пл., далее – по своему маршруту.

В этот же день, но с 9.30 до 22.30 перекроют площадь Ленина. Транспорт пустят в обход.

Троллейбусы:

- №1 следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского до остановки «пл. Мичурина» и обратно;

- №3 следует от конечной «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по улицам Новой, Горького, Маяковского и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный) – 2 троллейбуса;

- №5 (наружный) от конечной остановки «ул. Строителей» следуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади, далее по ул. Есенина, пл. Мичурина, ул. Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;

- №5 (внутренний) от конечной остановки «ул. Строителей» следуют по ул. Чкалова, Первомайскому проспекту, ул. Дзержинского, далее по своему маршруту;

- №6 – движение закрыто;

- №8 от конечной «Комбайновый Завод» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, Циолковского, Новой, далее по своему маршруту;

- №10 от конечной «ул. Крупской» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина до Театральной пл. и обратно.

Муниципальные автобусы:

- №№1, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 21 и 23 следуют со стороны пл. Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, далее по своим маршрутам;

Коммерческий транспорт:

- №№31, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98 и 99 следуют со стороны пл. Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улицам Сенной, Семинарской, далее по своим маршрутам;

- №41 следуют со стороны пл. Победы до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Сенной, Семинарской, Ленина, Свободы далее по своему маршруту, при движении со стороны Торгового городка следуют по улицам Свободы, Ленина, Семинарской, Сенной, далее по своему маршруту;

- №№31, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98 и 99 при движении со стороны Театральной пл. следуют по Семинарской ул., Сенной ул., далее по своим маршрутам.