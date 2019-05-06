Парад, концерты и бесплатное кино: опубликована программа Дня Победы в Рязани
Администрация Рязани опубликовала программу мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Стартовал этот марафон 6 мая и продолжится до середины месяца.
Основные мероприятия, разумеется, пройдут 9 мая, причем по всему городу. Основные из них:
– 9.45, площадь Победы: церемония возложения цветов и гирлянд Воинской славы;
– 10.00, площади Победы, Ленина, Соборная: торжественное прохождение частей и подразделений Рязанского территориального гарнизона, ветеранов Великой Отечественной войны и членов общественных организаций;
– 10.10 – акция «Бессмертный полк» пройдет по маршруту: улица Вокзальная – Первомайский проспект – площадь Победы – площадь Ленина – Соборная площадь;
– 11.00, Соборный парк у Рязанского Кремля: народное гуляние «Парк Победы»;
– 11.30, площадь Ленина: смотр песни и строя «Песня в солдатском строю»;
– 12.30, площадь Ленина: праздник «Вальс Победы»;
– 14.00, Городской парк на улице Ленина: фестиваль «Мы помним песни Победы»;
– 14.00, кинотеатр «Октябрь»: кинопоказ художественного фильма «Матч» – вход свободный;
– 17.40, площадь Ленина: творческая эстафета «Наследники Победы»;
– 18.00, площадь Победы: встреча батальона курсантов РВВДКУ по возвращении с парада в Москве;
– 18.00, парк имени Гагарина, танцверанда ЦПКиО и летняя эстрада КДЦ «Октябрь»: концерты «Территория Победы»;
– 19.00, площадь Ленина: концерт «Победный май»;
– 22.00, площадь Ленина: фейерверк.
Далее, вплоть до 15 мая, в Рязани организуют еще ряд мероприятий, в том числе концерты, конкурсы и спортивные состязания по Workout (Лесопарк, 16 мая, 16.00).
Кстати, фильм «Матч» после 9 числа покажут в кинотеатре «Октябрь» еще трижды, и снова бесплатно – 10, 11 и 12 мая, начало сеансов в 14.00.
Полный список мероприятий на ближайшие полторы недели здесь.
Напомним, что грядущим вечером и ночью – с 6 на 7 мая – весь центр города перекроют для репетиции, движение общественного транспорта изменят.
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ИСТОЧНИК KP.RU