Парад, концерты и бесплатное кино: опубликована программа Дня Победы в Рязани

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-06T17:16:37+03:00

Торжества пройдут по всему городу и продлятся полторы недели

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Администрация Рязани опубликовала программу мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Стартовал этот марафон 6 мая и продолжится до середины месяца.

Основные мероприятия, разумеется, пройдут 9 мая, причем по всему городу. Основные из них:

– 9.45, площадь Победы: церемония возложения цветов и гирлянд Воинской славы;

– 10.00, площади Победы, Ленина, Соборная: торжественное прохождение частей и подразделений Рязанского территориального гарнизона, ветеранов Великой Отечественной войны и членов общественных организаций;

– 10.10 – акция «Бессмертный полк» пройдет по маршруту: улица Вокзальная – Первомайский проспект – площадь Победы – площадь Ленина – Соборная площадь;

– 11.00, Соборный парк у Рязанского Кремля: народное гуляние «Парк Победы»;

– 11.30, площадь Ленина: смотр песни и строя «Песня в солдатском строю»;

– 12.30, площадь Ленина: праздник «Вальс Победы»;

– 14.00, Городской парк на улице Ленина: фестиваль «Мы помним песни Победы»;

– 14.00, кинотеатр «Октябрь»: кинопоказ художественного фильма «Матч» – вход свободный;

– 17.40, площадь Ленина: творческая эстафета «Наследники Победы»;

– 18.00, площадь Победы: встреча батальона курсантов РВВДКУ по возвращении с парада в Москве;

– 18.00, парк имени Гагарина, танцверанда ЦПКиО и летняя эстрада КДЦ «Октябрь»: концерты «Территория Победы»;

– 19.00, площадь Ленина: концерт «Победный май»;

– 22.00, площадь Ленина: фейерверк.

Далее, вплоть до 15 мая, в Рязани организуют еще ряд мероприятий, в том числе концерты, конкурсы и спортивные состязания по Workout (Лесопарк, 16 мая, 16.00).

Кстати, фильм «Матч» после 9 числа покажут в кинотеатре «Октябрь» еще трижды, и снова бесплатно – 10, 11 и 12 мая, начало сеансов в 14.00.

Полный список мероприятий на ближайшие полторы недели здесь.

Напомним, что грядущим вечером и ночью – с 6 на 7 мая – весь центр города перекроют для репетиции, движение общественного транспорта изменят.

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ИСТОЧНИК KP.RU