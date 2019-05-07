Очередная проблемная котельная в Рязани ушла в небытие

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-07T12:54:48+03:00

С начала апреля тепло и горячая вода в дома №48 (корпуса 1-3) стала поступать не от проблемной котельной, а из городских сетей - от соседнего ЦТП.

Но, к сожалению, ей на смену могут прийти другие

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Еще до окончания отопительного сезона 2018-2019 годов в Рязани три дома на улице Новоселов (№48 корпуса 1, 2, 3) отрезали от изношенной котельной и подключили к центральному отоплению.

- Серьезных проблем, связанных с переключением, мы не испытали, все прошло очень быстро. Уже с первых чисел апреля тепло в дома поступало из городских сетей, - рассказала председатель ТСЖ «Норма» и «Сатурн-4» упомянутых домов Раиса Ефремова.

Ближайший ЦТП РМПТС, к которому и проложили новые трубы, расположен в считанных метрах, но избавиться от проблемного автономного источника тепла удалось не сразу.

В 2015-м более 1 тысячи жильцов трех домов, оказавшись под угрозой остаться без горячей воды второе лето подряд, обращались во все инстанции, выходили на улицу с пустыми ковшиками и кастрюлями, привлекали внимание СМИ и, в конце концов, достучались до чиновников. В итоге котельную взяло в аренду МУП «РМПТС».

Пустые кастрюли и ковши в руках пострадавших от проблемной котельной жильцов - символ того лета, которое они вынуждены были провести без горячей воды.

Несмотря на кабальные условия аренды, «временная мера» продлилась 3,5 года. «Теплосеть» не только платила частному собственнику котельной по 100 тысяч рублей в месяц, но и вкладывалась в изношенное оборудование, платила зарплату операторам, несла другие эксплуатационные расходы... Если само переключение стоило порядка 3,3 миллиона рублей, то общая сумма затрат РМПТС на решение проблемы теплоснабжения трех домов за прошедшие годы только с учетом арендной платы превысила 7 миллионов рублей.

Невозвратные убытки понесли и газовщики, которым прежние недобросовестные частные арендаторы задолжали крупные суммы за «голубое топливо».

- С теми, кто арендовал котельную до РМПТС, у нас были суды, затем банкротства, исполнительные производства… Но убытки, в конце концов, все равно легли на нас, так как взыскать их не с кого – это были ООО с уставным капиталом 10 тысяч рублей, которым котельная не принадлежала, - отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» по реализации газа Сергей Сидоровский.

К сожалению, кризисные ситуации с автономными источниками тепла в Рязани случаются практический каждый год. Самый свежий пример – брошенные из-за износа частной котельной без отопления на пороге зимы жильцы трех домов на улице Лесопарковой, самый громкий – трагическая история взрыва дома на 1-м Осеннем переулке, которая тоже началась с отказа частного собственника котельной включать отопление.

Какая котельная превратится из источника в тепла в источник проблем следующей? Сейчас Схема теплоснабжения Рязани предусматривает закрытие 30 изношенных котельных, однако, этот процесс из года в год затягивается. При этом никто не может гарантировать, что этот проблемный список не пополнится новыми автономными источниками тепла, которые с согласия чиновников продолжают строиться по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU