В Рязани жильцов трех домов почти месяц продержали без отопления из-за изношенной и увязшей в долгах котельной

Почти каждый год происходят истории с проблемными котельными, когда люди остаются без горячей воды и мерзнут в своих квартирах. В 2015-м мы видели мучения жильцов домов №48 (корпуса 1, 2, 3) на улице Новоселов, где чиновников заставили реанимировать автономный источник тепла. В 2016-м дом №4 в 1-м Осеннем переулке избавили от неработающей котельной только после трагедии, унесшей жизни семи человек. В 2017-м в редакцию поступали жалобы из Бутырок, с Окского шоссе, из домов в районе улицы Урицкого: обратившиеся - потребители котельных. Не стал исключением и 2018-й…

ДОЛГИ - ОГРОМНЫЕ, ОБОРУДОВАНИЕ - АВАРИЙНОЕ

Дома 44, 44 корп. 1 и 46 по ул. Лесопарковой - это три деревянных двухэтажных дома. Люди здесь не митингуют, стуча кастрюлями, хотя далеко не первый год вынуждены мерзнуть в своих квартирах зимой из-за проблем с частной котельной ООО «Речной порт».

Аварийный статус пока имеет только дом 46 - жильцы ждут расселения в 2020 году. Перспективы двух других туманны, не входят они и в программу развития застроенных территорий.

- Проблемы начались давно, когда котельная перестала быть государственной и стала частной (в 90-х - Ред). Топили плохо, а вечерами могли еще и убавлять. У меня в квартире температура доходила до 15 градусов, - рассказал Сергей Герасюшкин, житель одного из домов.

Местные помнят, как с котельной в их квартирах температура опускалась до 15 градусов.

По словам местных, тепло в дома каждую осень пускали позже, чем во всем остальном городе. Обострился же кризис в августе, когда собственник котельной, сославшись на фактическое банкротство, отказался от исполнения договора на поставку тепла с транспортировщиком - МУП «РМПТС». В связи с этим администрация Рязани, как следует из официального ответа газете, обвинила «Речной порт» в нарушении закона «О теплоснабжении».

На оперативных совещаниях звучала информация, что ООО накопило огромные долги перед поставщиками энергоресурсов, а оборудование котельной находится в ужасном состоянии. Принимать экстренные меры пришлось только накануне отопсезона:

- В связи с угрозой срыва отопительного сезона в указанных многоквартирных домах и возникшей вследствие этого угрозы жизни и здоровью граждан управлением энергетики и ЖКХ совместно с МУП «РМПТС» было принято решение о подключении указанных жилых домов к системе централизованного теплоснабжения, - комментируют ситуацию в администрации Рязани.

При этом фактически отопсезон в этих домах все же был сорван: старт ему дан 25 сентября, а тепло в дома на улице Лесопарковой пустили только 16 октября, то есть спустя три недели! В пожарном порядке была отключена изношенная котельная, муниципальными теплосетями проложены трубы к домам. Теперь местные даже открывают форточки и с неохотой вспоминают прежние мучения - в квартирах стало намного комфортнее.

Когда к домам на улице Лесопарковой подвели центральное отопление, в квартирах стало теплее, чем все предыдущие годы.

ПРЕДСКАЗУЕМАЯ «НЕОЖИДАННОСТЬ»

Но была ли эта ситуация неожиданностью? Только в областном Арбитражном суде с 2014 года у «Речного порта» насчитывается около трех десятков тяжб, и как минимум две касаются банкротства. В качестве истцов выступали ФНС, муниципальные «Водоканал», РГМЭК, а также ОАО «Рязаньгоргаз», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» и другие.

Так, областной дочке «Газпрома» в августе 2018-го «Речной порт» задолжал около 440 тысяч рублей, а в конце предыдущего отопсезона сумма приближалась к 740 тысячам. Долгие годы поставки «голубого топлива» возобновлялись лишь тогда, когда копившийся каждую зиму долг уменьшался до согласованных с газовщиками величин, а как мы уже узнали, это далеко не всегда происходило до начала отопительного сезона.

Почему же администрация Рязани раньше не обратила внимания на назревающую проблему? Ведь закон, в первую очередь, возлагает ответственность за организацию теплоснабжения в городе именно на муниципальные власти, которые должны вовремя решать проблемы и принимать превентивные меры, в данном случае - к владельцу котельной. Почему вообще власти, несмотря на пагубную тенденцию, продолжают выдавать разрешения на строительство домов с котельными, а ликвидация самых изношенных затягивается вопреки требованиям Схемы теплоснабжения Рязани?

О проблемах «Речного порта» было известно давно, но власти не предотвратили кризисную ситуацию.

Схема (документ, утвержденный Минэнерго РФ) содержит список из 30 изношенных муниципальных котельных в плачевном состоянии, дома при которых необходимо переключить на центральное отопление. Однако денег на эти цели у города нет - программа недофинансируется, а потребители таких источников тепла страдают от недогревов. Еще десятки котельных находятся в руках частников, то есть вне ведения муниципалитета, и могут спровоцировать новые кризисные ситуации с теплоснабжением в любой момент в любой точке города.

Тепло в квартирах - это жизненная необходимость, поэтому дела за срыв отопительного сезона могут возбуждаться не только административные, но и уголовные (см. «А как у них?»). Тем не менее, в Рязани продолжают строиться котельные, технический ресурс которых ограничен, - им потребуются значительные вложения в реконструкцию в среднем через десять лет. Без особого контроля продолжают работать «бомбы замедленного действия» в виде котельных, собственники которых копят долги, не вкладываются в капремонт оборудования, а затем могут умыть руки. На это должны обращать внимание не только чиновники, но и правоохранительные органы.

А КАК У НИХ?

В УК РФ есть статья 215.1. Она применяется, если отключение от источника тепла во время отопительного сезона приводит к крупному ущербу, наносит тяжкий вред здоровью или влечет гибель человека.

Но печальных последствий ждать необязательно. Например, в Пятигорске накопившему огромные долги перед газовиками директору фирмы, которая является собственником котельной, вменили злоупотребление должностными полномочиями (201 УК РФ).

Также есть ряд примеров из Иркутской, Оренбургской, Ярославской, Челябинской областей и других регионов, когда под обвинение в халатности (293 УК РФ) из-за срыва отопительного сезона попадали местные чиновники.