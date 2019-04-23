Главный рязанский следователь сельским чиновникам: «Я не хотел бы видеть вас на скамье подсудимых. Не доводите до греха»

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-23T13:59:06+03:00

Из-за «недогляда» одного из них недавно чуть не погибли люди

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23 апреля губернатор Рязанской области посетил Кораблинский район, где после осмотра ряда объектов провел совещание с главами районов, руководителями областных министерств. На совещании присутствовал и генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин, возглавляющий следственное управление СК России по Рязанской области.

При обсуждении начинающегося, по сути, лета, и участившихся пожаров, Владимир Анатольевич напомнил собравшимся о ЧП в деревне Заулки Кадомского района – 4 апреля здесь сгорели четыре дома. Огонь, напомним, пришел со стороны Мордовии, до границы с которой здесь всего километр.

– Началось все из-за пала травы, но в деревню огонь пришел потому, что здесь не было опашки. Глава поселения не попала под ответственность только потому, что ущерб менее 1,5 млн рублей и нет погибших, – заявил Владимир Никешкин. – Я никого из вас не хотел бы видеть на скамье подсудимых. Не доводите до греха.

Кстати, следователи продолжают проверку по этому пожару. Что касается особого противопожарного режима, то его в регионе введут с 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU