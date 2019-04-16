Еще в двух районах Рязанской области отремонтируют дороги и установят освещение

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-16T16:08:07+03:00

На установку искусственного электроосвещения и капремонт дорог потратят сто миллионов рублей

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В 2019 году в Александро-Невском и Ермишинском районах отремонтируют дороги и установят освещение, сообщает пресс-служба министерства транспорта Рязанской области.

Если верить чиновникам, в этом году запланированы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт автодороги Ермишь – Надежка протяженностью 3,6 км в Ермишинском районе;

- устройство искусственного электроосвещения в пяти населенных пунктах Александро-Невского района: Александро-Невский, Павловка, Ольховка, Нижний Якимец, Ново-Тишевое.

Общая стоимость работ составит более 100 млн рублей.

Напомним, ранее мы сообщали о ремонте дорог в Пронском и Старожиловском районах, а также в Клепиковском и Спасском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU