Еще в двух районах Рязанской области отремонтируют дороги и установят освещение
В 2019 году в Александро-Невском и Ермишинском районах отремонтируют дороги и установят освещение, сообщает пресс-служба министерства транспорта Рязанской области.
Если верить чиновникам, в этом году запланированы следующие мероприятия:
- капитальный ремонт автодороги Ермишь – Надежка протяженностью 3,6 км в Ермишинском районе;
- устройство искусственного электроосвещения в пяти населенных пунктах Александро-Невского района: Александро-Невский, Павловка, Ольховка, Нижний Якимец, Ново-Тишевое.
Общая стоимость работ составит более 100 млн рублей.
Напомним, ранее мы сообщали о ремонте дорог в Пронском и Старожиловском районах, а также в Клепиковском и Спасском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU