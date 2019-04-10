В Пронском и Старожиловском районах летом отремонтируют несколько дорог
В Пронском и Старожиловском районах в наступившем сезоне приведут в порядок несколько дорог, сообщает минстранс Рязанской области. Проезжие части отремонтируют либо обычным способом, либо капитально – в зависимости от состояния участка. В общей сложности довести до нормативных показателей планируют 20,4 км.
Ремонт ждут дороги: Акулово – Старожилово – Пронск на участках Акулово – Старожилово, граница Пронского района – Большое Село и Погореловка – Пронск.
Кроме этого латать будут дороги и в самом Пронске: на улицах Верхне-Архангельская и К.Г. Маничкина.
Начать работы планируют в мае. Общая стоимость ремонта – более 260 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU