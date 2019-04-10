2019-04-10T10:48:22+03:00
Авто

В Пронском и Старожиловском районах летом отремонтируют несколько дорог

В общей сложности, это больше 20 километров
Мария БЛИНОВА
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В Пронском и Старожиловском районах в наступившем сезоне приведут в порядок несколько дорог, сообщает минстранс Рязанской области. Проезжие части отремонтируют либо обычным способом, либо капитально – в зависимости от состояния участка. В общей сложности довести до нормативных показателей планируют 20,4 км.

Ремонт ждут дороги: Акулово – Старожилово – Пронск на участках Акулово – Старожилово, граница Пронского района – Большое Село и Погореловка – Пронск.

Кроме этого латать будут дороги и в самом Пронске: на улицах Верхне-Архангельская и К.Г. Маничкина.

Начать работы планируют в мае. Общая стоимость ремонта – более 260 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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