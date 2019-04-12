2019-04-12T15:23:17+03:00
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В Клепиковском и Спасском районах этим летом отремонтируют ряд дорог

Включая проезжую часть в райцентрах
Мария БЛИНОВА
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Минтранс Рязанской области сообщил о планах по ремонту дорог еще в двух районах – Клепиковском и Спасском. В нормативное состояние обещают привести в общей сложности 36 километров, потратив более 400 млн рублей.

Ремонтировать будут дороги: МоскваЕгорьевск – Тума – Касимов на участках Тюрвищи-Спас-Клепики и Вельково-Мягково; РязаньСпасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш на участке Гавриловское-Киструс.

Кроме этого, в порядок приведут проезжую часть в Спасске – на улицах Ленина и Циолковского, и на улице Ленина в Спас-Клепиках.

Напомним, что ранее в минтрансе рассказали о планах по ремонту дорог в Пронском, Старожиловском, а также в Рыбновском и Захаровском районах.

В Рязани же ремонт запланирован на 10 улицах, включая отдаленные от центра города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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