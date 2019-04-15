2019-04-15T18:06:38+03:00
Недвижимость

На рязанские асфальтобетонные заводы нагрянула инспекция минтранса

Объемы выпускаемой продукции на предприятиях будут возрастать по мере развития темпов ремонтной кампании
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Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
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Региональный минтранс приступил к инспекции рязанских асфальтобетонных заводов, сообщает пресс-служба ведомства.

Перед началом ремонтного сезона министр Евгений Беленецкий побывал на производстве одной из крупнейших дорожно-строительных организаций области – АО «Рязаньавтодор». Чиновник ознакомился с работой асфальтобетонных заводов Тельтомат и Д-168 Рязанского ДРСУ, а также эмульсионной установки, которая производит битумную эмульсию для всех филиалов АО «Рязаньавтодор».

«Заводы работают в штатном режиме: объемы выпускаемой продукции будут возрастать по мере развития темпов ремонтной кампании», — говорится в сообщении.

По словам представителей организации, ежедневный выпуск асфальтобетонных смесей каждого завода может достигать двух тысяч тонн за смену.

Министр высоко оценил работу предприятий, но обратил при этом внимание на необходимость приведения в порядок территорий: как в Рязани, так и в других ДРСУ.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году запланированы работы на 47 объектах. В эти дни проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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