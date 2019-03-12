2019-03-12T12:47:51+03:00
Политика

Пресс-секретарь Николая Любимова: Никаких задержаний в администрации Рязани нет

Слова Дениса Арапова расходятся с данными редакции
Константин МОГИЛИН
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Пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов опроверг информацию о задержании руководителей администрации Рязани, которую ранее редакции подтвердил другой компетентный источник.

- Никаких задержаний нет, - заявил Арапов корреспонденту «Комсомолки».

Напомним, и.о. главы администрации Сергея Карабасова 12 марта вывели люди в масках и, посадив в микроавтобус, увезли. Позже аналогичная информация появилась о его заместителе Сергее Савине.

В свою очередь, в пресс-службе администрации Рязани также сообщили, что чиновников всего лишь «пригласили на беседы», а не задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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