Задержан замглавы администрации Рязани Сергей Савин
Одновременно с и.о. главы администрации Рязани Сергеем Карабасовым 12 марта представители силовых структур задержали его заместителя Сергея Савина. Он курирует управление градостроительства и архитектуры и управление капстроительства. Об этом «Комсомолке» сообщил информированный источник.
- Никаких «масок-шоу» не было, их спокойно вывели из кабинетов и посадили в микроавтобус, - рассказал представитель городской власти Алексей Захаров. – Никаких других мероприятий силовые структуры в помещениях администрации не проводят.
Также по неподтвержденной пока информации из другого источника задержан еще один заместитель Карабасова Игорь Тишин, курирующий экономический блок в администрации города Рязани. Официального подтверждения случившегося мы пока не получили.
Игорь Тишин. Фото: сайт горадминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU