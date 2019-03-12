2019-03-12T13:19:53+03:00
Происшествия

Задержан замглавы администрации Рязани Сергей Савин

По неподтвержденной информации в поле зрения правоохранителей попал еще один зам – Игорь Тишин
Павел АВЕРИН
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Сергей Савин. Фото: сайт горадминистрации.Сергей Савин. Фото: сайт горадминистрации.
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Одновременно с и.о. главы администрации Рязани Сергеем Карабасовым 12 марта представители силовых структур задержали его заместителя Сергея Савина. Он курирует управление градостроительства и архитектуры и управление капстроительства. Об этом «Комсомолке» сообщил информированный источник.

- Никаких «масок-шоу» не было, их спокойно вывели из кабинетов и посадили в микроавтобус, - рассказал представитель городской власти Алексей Захаров. – Никаких других мероприятий силовые структуры в помещениях администрации не проводят.

Также по неподтвержденной пока информации из другого источника задержан еще один заместитель Карабасова Игорь Тишин, курирующий экономический блок в администрации города Рязани. Официального подтверждения случившегося мы пока не получили.

Игорь Тишин. Фото: сайт горадминистрации.

Игорь Тишин. Фото: сайт горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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